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Новости > Американцы считают, что Трамп таки пойдет на третий президентский срок

Американцы считают, что Трамп таки пойдет на третий президентский срок

Александр Панько
26.02.25 14:08
162
Американцы считают, что Трамп таки пойдет на третий президентский срок

Компании YouGov провела интересное социологическое исследование. Оказалось, что большинство американцев считают, что президент страны Дональд Трамп таки пойдет на третий срок.

Так, сразу 52% опрошенных граждан США полагают, что политик попытается стать главой государства в третий раз.

Примечательно, что в прошлом ноябре данный показатель составлял 44%.

Добавляется, что о том, что Дональд Трамп не поедёт на третий срок, сказали лишь 34% респондентов.

В то же время, 52% американцев уверены, что ему «определенно не должно быть разрешено» остаться на третий срок, а еще 11% говорят, что «вероятно, не должно быть разрешено».

Отметим, что исследование проводилось 25 февраля среди 2,9 тысячи совершеннолетних американцев. Данные о статистической погрешности исследования не приводятся.

Стоит напомнить, что согласно 22-й поправке к Конституции США, один человек может занимать пост президента не более двух сроков, даже если они не следуют подряд друг за другом. Однако ранее Дональд Трамп говорил, что открыт к идее баллотироваться на третий срок.

Ранее синяк на руке Трампа озадачил соцсети.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп

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