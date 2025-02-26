Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последние дни зимы

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в последние дни зимы. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в четверг, 27 февраля, по стране будет сухо. На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью на северо-востоке и востоке 11-16 мороза, днем от минус 5 до 0. В западных областях ночью от 5 мороза до 0, днем плюс 5-10. На остальной территории Украины ночью 7-12 мороза, днем от 0 до плюс 5.

В Киеве завтра ночью 7-9 мороза, днем плюс 2-4.

Также информируется, что в пятницу, 28 февраля, тоже будет без осадков, лишь в западных областях умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью на Левобережье 10-15 мороза, днем от минус 5 до 0. В западных областях ночью 1-6 мороза, днем плюс 2-7. На остальной территории нашей страны ночью 4-9 мороза, днем от 0 до плюс 5.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ночью около 5 мороза, днем плюс 1-3.

Ранее мы писали, что под конец зимы в Украине снизилось потребление электричества.