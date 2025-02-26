Американцы рассказали о неожиданной пользе апельсинов

Эксперты из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы в США поведали о пользе апельсинов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что потребление всего одного плода в день снижает риск депрессии на 20%.

В ходе опыта специалисты использовали данные ста тысяч женщин, ранее принимавших участие в «Исследовании здоровья медсестер II».

Ученые хотели проанализировать взаимосвязи между образом жизни, питанием, приемом определенных лекарств и риском развития различных состояний здоровья.

Американцы сконцентрировались на потреблении цитрусовых.

Оказалось, что медицинские работницы, ежедневно употреблявшие один средний апельсин, на 20% реже сталкивались с депрессией.

Добавляется, что такого защитного эффекта не оказывали другие фрукты, такие как яблоки и бананы.

Впрочем, говорится, что нельзя сравнивать полезные свойства цитрусовых с эффективностью традиционных антидепрессантов, таких как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.

Резюмируется, что здоровое питание снижает риск развития депрессии, однако для ее лечения необходимы правильно подобранные препараты.

Ранее медики поведали о вреде безглютеновых продуктов.