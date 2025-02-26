Американцы рассказали о неожиданной пользе апельсинов

Эксперты из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы в США поведали о пользе апельсинов. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что потребление всего одного плода в день снижает риск депрессии на 20%.
В ходе опыта специалисты использовали данные ста тысяч женщин, ранее принимавших участие в «Исследовании здоровья медсестер II».
Ученые хотели проанализировать взаимосвязи между образом жизни, питанием, приемом определенных лекарств и риском развития различных состояний здоровья.
Американцы сконцентрировались на потреблении цитрусовых.
Оказалось, что медицинские работницы, ежедневно употреблявшие один средний апельсин, на 20% реже сталкивались с депрессией.
Добавляется, что такого защитного эффекта не оказывали другие фрукты, такие как яблоки и бананы.
Впрочем, говорится, что нельзя сравнивать полезные свойства цитрусовых с эффективностью традиционных антидепрессантов, таких как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.
Резюмируется, что здоровое питание снижает риск развития депрессии, однако для ее лечения необходимы правильно подобранные препараты.
Ранее медики поведали о вреде безглютеновых продуктов.