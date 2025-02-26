Британцы поведали о вреде электронных сигарет

Эксперты из университета Манчестер Метрополитен в Великобритании поведали о вреде электронных сигарет. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди, курящие их, потребляют больше никотина, чем те, кто пользуется обычными сигаретами.

Тем самым они подвергают курильщиков более высокому риску развития деменции, полиорганной недостаточности и сердечнососудистых заболеваний.

Подчеркивается, что ключевая опасность вейпов заключается в том, что люди чрезмерно увлекаются процессом курения.

Добавляется, что выкуривание традиционной сигареты оставляет после себя чувство завершенности процесса, в то время как использование вейпов позволяет продолжать процесс в любой обстановке, вынуждая людей постоянно потреблять никотин.

Было установлено, что у людей, которые предпочитают электронные сигареты, наблюдаются серьезные изменения в состоянии сосудистой системы, схожие с теми, что выявляются у курильщиков.

Подобные нарушения могут привести к ухудшению кровоснабжения мозга и развитию когнитивных расстройств, включая деменцию.

Сообщается, что основной вред здоровью вейперов наносят химические соединения, содержащиеся в жидкостях для парения, к которым относятся никотин, металлы и пропиленгликоль.

Информируется, что они запускают воспалительные процессы и окислительный стресс, способствуя развитию недостаточности органов, разрушению артериальных стенок и повышению риска сердечнососудистых заболеваний.

Ранее финны выявили неожиданную пользу отказа от курения.