Ученые обнаружили опасную «кипящую» реку в лесах Амазонки

Существуют легенды о «кипящей реке», которая может поджарить все, что попадает в нее. Многие считают, что это выдумки, однако река, которая протекает в перуанских тропических лесах, доказывает, что такие истории являются далеко не мифическими, пишет earth.com.

Вода в этой реке может достигать температуры до 99 градусов Цельсия, которая за секунды может нанести сильные ожоги. По словам местных жителей, в этом месте настолько горячо, что маленькие животные погибают, касаясь его поверхности.

«Кипящая река» находится в регионе Маянтуяку в центральной части Перу. Ее длина составляет около 6 километров, а ширина на некоторых участках может достигать около 6 метров.

В частности команда ученых во главе с аспирантом Университета Майами Райли Фортье обследовала 70 участков вдоль этого притока.

«Это действительно дает нам окно в будущее, поскольку Амазонка будет становиться горячей, нравится нам это или нет, поэтому это позволяет нам понять, как повышение температуры повлияет на состав леса», — пояснил ведущий автор исследования Райли Фортье.

Таким образом, исследователи решили выяснить, как экстремальная жара формирует окружающий лес.

«Составив карту видов деревьев и растений от прохладных верховьев реки до ее раскаленного сердца, они обнаружили впечатляющее падение биологического разнообразия. Результаты показали снижение биоразнообразия на 11% на каждые 16 градусов Цельсия повышения средней температуры», — подчеркнули в материале.

По словам геологов, это объясняется активностью разломов, где подземные водные каналы встречаются с геотермальной энергией Земли. Разлом — является большой трещиной в земной коре, которая обеспечивает прямой путь для обжигающей жидкости, вырывающейся на поверхность.

Ученые утверждают, что дождевая вода, которая просачивается в осадочные породы, перегревается под землей. После чего она превращается в систему горячих источников, которые сливаются с основным водотоком, создавая естественный котел.

«Засуньте руку, и вы увидите ожоги второй или третьей степени за считанные секунды», — подчеркнул один из исследователей, который измерил пиковую температуру реки.

Некоторые растения растут на опушках лесов, однако большинство крупных существ борются с душной атмосферой. Организмы, живущие в воде, имеют ограниченные возможности адаптации.

«В общем, древесное сообщество менее разнообразно, поэтому мы видим меньше видов в жарких местах. И состав леса также был более однородным в самых теплых местах, тогда как на прохладных лесных участках наблюдалось больше растительного разнообразия», — пояснил Фортье.

Также ботанические исследования от прохладных участков к жарким показали, как уменьшается разнообразие деревьев. На месте густых родов исследователи зафиксировали больше кустарниковой растительности.

Фортье отметил, что с ростом глобальной температуры подобные изменения могут распространиться и на другие низменные тропические леса. В частности изменения могут включать уменьшение количества видов, которые не могут справиться с дополнительной жарой, а также увеличение количества видов, которым комфортно при высоких температурах.

Напомним, ученые заявили, что люди уже уничтожили более трети лесов Амазонки.