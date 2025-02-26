Госдеп готовит список исключений для частичной разблокировки помощи Украине, — Politico

Чиновники Госдепа формируют список исключений из замороженной помощи Украине. Это может открыть доступ к определенным видам экономической и безопасности поддержки, которая сейчас приостановлена. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, если такой план будет одобрен, то исключения выйдут за пределы тех, которые госсекретарь Марко Рубио разрешил по всему миру для «основной жизненно важной» помощи, чтобы финансировать такие программы, как разминирование и борьба с наркотиками.

Однако пока не понятно, готовится ли исключение для иностранного военного финансирования, контролируемого Госдепартаментом для Украины.

На практическом уровне нет уверенности в том, что дополнительная помощь Украине дойдет до Киева даже с новыми исключениями, учитывая то, что уже одобренные исключения для гуманитарной помощи были в значительной степени заблокированы. Но с политической точки зрения усилия по расширению исключений для Украины намекают на разногласия внутри команды Трампа по поводу того, как обращаться с Киевом.

Государственный департамент уклонился от ответа на вопрос о том, были ли предоставлены новые исключения в отношении Украины, заявив в своем заявлении, что «программы, которые служат интересам нашей страны, будут продолжаться. Однако программы, которые не соответствуют нашим национальным интересам, не будут продолжены». Представители Государственного департамента и Совета национальной безопасности не ответили на просьбу прокомментировать, обсуждаются ли дополнительные исключения для Украины.

Согласно документу, планы по исключениям относятся по меньшей мере к концу января, через несколько дней после того, как администрация Трампа ввела широкое замораживание иностранной помощи. Исключения, предложенные в документе, касались самых разнообразных программ — от общей экономической поддержки до обезвреживания наземных мин, борьбы с наркотиками и программ здравоохранения.

Напомним, спикер Джонсон оценил вероятность новой помощи США Украине.