Украине потребуется 524 млрд долларов на восстановление после войны, — Всемирный банк

Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Год назад стоимость оценивалась в 486 млрд долларов. Об этом говорится в документе на сайте Всемирного банка.

Исследование оценивает ущерб с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года.

При этом нарушения экономических потоков и производства, а также дополнительные затраты, связанные с войной, в совокупности оцениваются как экономические потери и составляют 588,8 млрд долларов. Год назад оценка была на уровне 499,3 млрд долларов.

Прямой ущерб Украине от российского вторжения в настоящее время достиг 176 млрд долларов, что больше, чем 152 млрд долларов в оценке от февраля 2024 года, при этом наиболее пострадавшими секторами являются жилье, транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование.

Согласно текущей оценке, 13% общего жилищного фонда были повреждены или разрушены, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств.

В энергетическом секторе произошло 70-процентное увеличение поврежденных или разрушенных активов с момента предыдущего отчета, включая генерацию электроэнергии, передачу, распределительную инфраструктуру и централизованное теплоснабжение.

Наибольшие потребности оцениваются в жилищном секторе (почти 84 млрд долларов, или 16% от общей суммы). Далее следуют транспорт (почти 78 млрд долларов, или 15%), энергетика и добывающая промышленность (почти 68 млрд долларов, или 13%), торговля и промышленность (более 64 млрд долларов, или 12%), сельское хозяйство (более 55 млрд долларов, или 11%), социальная защита и средства к существованию (39 млрд долларов, или 7%) и управление взрывоопасными предметами (почти 30 млрд долларов, или 6%).

В отчете говорится, что стоимость только расчистки завалов оценивается почти в 13 млрд долларов.

Напомним, Шмыгаль рассказал, во сколько обойдется восстановление Украины.