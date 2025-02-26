США планируют обсудить с Россией замороженные активы после прекращения огня, — Рубио

Соединенные Штаты Америки планируют обсудить с Россией вопрос замороженных активов. Это возможно после прекращения огня между РФ и Украиной. Об этом в интервью Breitbart News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам Рубио, первым шагом в «перезагрузке» отношений с Россией является восстановление работы посольств.

«Наше посольство в Москве сейчас едва функционирует. У нас там работают замечательные люди, но они не могут работать, потому что россияне сделали жизнь ужасной, так что мы должны это исправить. Я напоминаю всем, что в разгар холодной войны, в самые тяжелые ее дни, Советский Союз и Соединенные Штаты все еще поддерживали отношения», — отметил госсекретарь.

При этом Рубио добавил, что вторым шагом будет диалог с россиянами.

«Мы должны пригласить их и сказать: «Хорошо, ребята, вы серьезно настроены на то, чтобы покончить с конфликтом? Давайте сядем и поговорим об этом», — добавил глава Госдепа.

При этом уже третьим шагом будет понимание того, какими будут отношения США и России в 21-м веке. Рубио считает, что возможности для совместной работы двух стран уже есть.

«Очевидно, это повлечет за собой разговор не только о российских активах, которые были конфискованы европейцами или США, но и об американских компаниях, которые пострадали... Все это невозможно, и мы не можем даже говорить об этих вещах или исправлять их, пока не приведем эту войну хотя бы к какому-то прочному прекращению огня и, надеюсь, к окончательному завершению», — уточнил он.

Напомним, США призывают Европу конфисковать активы РФ и возвращать после мирного соглашения с Украиной.