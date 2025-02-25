Синоптики пообещали украинцам теплый март

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в марте. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии поведали, что средняя месячная температура воздуха в нашей стране ожидается в пределах 1-7 тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

При этом месячное количество осадков прогнозируется на уроне 22-42 мм (в Карпатах местами 50-74 мм), что меньше нормы.

Добавляется, что данные наблюдений свидетельствуют о том, что в марте средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 тепла, на высокогорье Карпат минус 3.

Информируется, что абсолютный минимум температуры воздуха составляет 20-37 мороза, на Закарпатье и в южной части страны минус 10-27. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 19-29 градусов тепла, в Карпатах плюс 14-16.

Резюмируется, что среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, на Закарпатье и в горных районах местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.

Ранее синоптики поведали, какой будет погода в Украине под конец зимы.