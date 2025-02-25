Неизвестная болезнь массово убивает людей в Африке

В Демократической Республике Конго зафиксирована вспышка неизвестной болезни. От нее уже массово умирают люди.

Местные медики говорят, что зараза свирепствует на северо-западе страны: ее жертвами стали как минимум 53 человека, а всего зафиксировано 419 случаев.

Врачи отмечают, что в большинстве случаев интервал между появлением симптомов и смертью составил двое суток.

Уточняется, что первые данные о болезни поступили еще 21 января, когда в городе Болоко трое детей съели летучую мышь и скончались в течение 48 часов после появления симптомов геморрагической лихорадки.

В ВОЗ отмечают, что после того, как 9 февраля там началась вторая вспышка нынешней неизвестной болезни, образцы тринадцати больных были отправлены в Национальный институт биомедицинских исследований в Киншасе для анализа.

Оказалось, что эти образцы были отрицательными на лихорадку Эбола или другие распространенные геморрагические лихорадки, такие как Марбург, но некоторые оказались положительными для малярии.

Стоит добавить, что в 2024-м году было установлено, что другая загадочная болезнь, похожая на грипп, убившая десятки людей в другой части страны, возможно, была малярией.

Ранее мы писали, что медики бьют тревогу из-за нового штамма Эболы.