Синоптики поведали, какой будет погода в Украине под конец зимы

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в среду, 26 февраля, в восточных, Сумской и Днепропетровской областях местами ожидается небольшой снег. На остальной территории страны будет без осадков. На дорогах северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью 7-12 мороза, днем от 0 до плюс 5, на крайнем западе Украины ночью 2-7 мороза, днем плюс 5-10 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью 7-9 мороза, днем плюс 2-4.

Информируется при этом, что в четверг, 27 февраля, по стране будет без осадков. На дорогах северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью на Левобережье 11-16 мороза, днем от минус 5 до 0. В западных областях ночью от 5 мороза до 0, днем плюс 5-10. На остальной территории Украины ночью 7-12 мороза, днем плюс 1-6 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 7-9 мороза, днем плюс 3-5.

Ранее мы писали, что с воздухом в Киеве снова непорядок.