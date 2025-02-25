Названа численность населения на подконтрольной территории Украины

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова назвала численность населения на подконтрольной территории Украины. Сейчас она составляет около 31,5 миллионов человек.

Ее слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Эксперт сказала: «По оценкам, которые мы делали сейчас, численность населения Украины, подконтрольной легитимной украинской власти, достигает примерно 31,5 миллионов человек».

Добавляется: «Непосредственно демографические потери в результате войны по состоянию на середину 2024-го года достигают около 10 миллионов человек. Это почти четверть всего населения Украины до агрессии 2014-го года».

Специалист также говорит: «Если бы тренды, которые мы наблюдали в Украине в течение 1991-2014-х годов, продолжались, то по состоянию на середину 2024-го года в Украине бы проживало примерно 41,5 миллиона человек».

По ее словам, 4,5 миллиона украинцев это военные мигранты, которые аргументировано пребывают за пределами нашей страны, треть из них – это дети и подростки до 18 лет, а 6% – лица старше 65 лет. Отмечается, что около 66% – это женщины. 22% военных мигрантов – мужчины трудоспособного/мобилизационного возраста.

Ранее была озвучена нынешняя численность населения Украины.