Американцы объяснили, почему наша рабочая память – ограничена

Эксперты из университета Брауна в США узнали о нашей памяти кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем они пояснили, почему рабочая память человека имеет ограничения.

Говорится о том, что рабочая память – это способность удерживать и обрабатывать информацию в краткосрочной перспективе.

Ученые создали компьютерную модель, которая имитирует работу базальных ганглиев и таламуса, то есть областей мозга, отвечающих за рабочую память.

Сообщается, что алгоритм прошел тесты, аналогичные экспериментам с людьми, и научился «сжимать» информацию, объединяя похожие данные (например, цвета) для экономии места.

Информируется, что, когда модель использовала стратегию фрагментации, она эффективно справлялась с задачами, однако без этой стратегии программа не могла полноценно использовать доступное «хранилище» памяти.

Отмечается, что тесты продемонстрировали, что мозг компенсирует неспособность управлять большим количеством информации одновременно с помощью стратегии фрагментации, объединяя связанных фрагментов информации для экономии места.

Специалисты рассказали, что ключевую роль в этом процессе играет дофамин – нейромедиатор, отвечающий за обучение и мотивацию. Здоровая система доставки дофамина помогает мозгу учиться и применять стратегии фрагментации.

Добавляется, что, когда исследователи изменили модель, чтобы имитировать низкий уровень дофамина (как у пациентов с болезнью Паркинсона, шизофренией или СДВГ), она хуже справлялась с задачами.

Резюмируется, что данное открытие может изменить подход к лечению психических расстройств, связанных с дофамином.

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