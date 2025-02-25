Фон дер Ляйен назвала условие снятия санкций с РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пока рано говорить о возможном снятии европейских санкций с России. Об этом она заявила по итогам пленарного заседания «Поддерживай Украину» в понедельник, 24 февраля.

По ее словам, прежде всего, РФ должна фактами доказать, что действительно стремится к миру.

Президент Еврокомиссии заверила, что ограничения оказывают существенное влияние на экономику России.

«Если Россия своими действиями докажет настоящее стремление к миру, тогда можно будет вести дискуссию о санкциях. Но, прежде всего, мы должны увидеть конкретные шаги с ее стороны», — отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что долговременного мирного соглашения пока нет, поэтому вопрос санкций пока не на повестке дня.

«Этот разговор можно будет начать только после реальных изменений в поведении России», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Напомним, по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, если Украина будет продолжать двигаться такими же шагами, она может стать частью ЕС быстрее, чем до 2030 года.