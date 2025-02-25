Трамп и Макрон уверены в скором заверешнии войны в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что война в Украине может закончиться в течение нескольких недель. Об этом Трамп заявил журналистам во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, пишет Sky News.

Трамп заявил журналистам, что война в Украине «может закончиться в течение нескольких недель», и сказал, что «не видит проблемы в том, чтобы отправить европейские войска в качестве миротворцев».

Президент Франции Эммануэль Макрон также надеется на возможность перемирия в войне России против Украины в ближайшие недели, но назвал его лишь предпосылкой для полноценных переговоров о мире. Об этом политик сказал в интервью Fox News.

На вопрос, разделяет ли он оценку президента США Дональда Трампа о возможности завершения войны в ближайшие недели, Макрон ответил: «Я надеюсь. И думаю, каждый помнит обо всех потерях и о том, что проходит украинский народ последние три года, и они лишь защищают свою территорию и суверенитет».

Макрон заявил, что приход к власти Трампа «меняет правила игры».

«Поэтому я думаю, это (перемирие) возможно в обозримом будущем», — сказал французский президент.

Политик считает, что сейчас сторонам требуется прекращение огня, которое можно оценить и проверить, а также полноценные переговоры. По его словам, перемирие нужно для того, чтобы посмотреть, «насколько Россия отдана своим обещаниям».

Напомним, Трамп допустил, что Украина сможет вернуть часть оккупированных территорий.