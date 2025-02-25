Эксперты уверяют, что астероид 2024 YR4 больше не угрожает Земле

Эксперты NASA говорят о том, что астероид 2024 YR4 больше не угрожает Земле. Уверяется, что вероятность его столкновения с нашей планетой упала до нуля.

Подробности рассказал профессор Массачусетского технологического института в США Ричард Бинзел, который создал Туринскую шкалу для оценки угроз от околоземных объектов.

Стоит напомнить, что открытый в декабре прошлого года, астероид взбудоражил ученых, достигнув уровня 3 по Туринской шкале с вероятностью столкновения 1 из 32.

Впрочем, дополнительные наблюдения, проведенные накануне, 23 февраля, дали возможность уточнить его орбиту и исключить любую возможность столкновения.

На сегодняшний день 2024 YR4 имеет нулевой уровень опасности по Туринской шкале.

Американец рассказал: «Вероятность столкновения составляет 0,00005% для его пролета мимо Земли в 2032-м году. Это нулевая вероятность, ребята!»

Сообщается, что космическое тело, размер которого оценивается в пятьдесят метров, пролетит на расстоянии 268 760 километров от Земли, что ближе, чем орбита Луны.

До этого специалисты пугали, что его столкновение с нашей планетой может вызвать значительные разрушения в радиусе нескольких десятков километров, а эффект будет сравним со взрывом мощностью десять-тридцать мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Ранее мы писали, что астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну.