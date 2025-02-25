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Новости > Шмыгаль рассказал, во сколько обойдется восстановление Украины

Шмыгаль рассказал, во сколько обойдется восстановление Украины

Агата Кловская
25.02.25 13:42
199
Шмыгаль рассказал, во сколько обойдется восстановление Украины

По последним оценкам восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии.

«Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. По последним оценкам, восстановление будет стоить примерно 500 млрд евро», — сказал Шмыгаль.

По его словам, такое восстановление может стать magnum opus (большим делом — ред.) для Европы, объединив и укрепив сотрудничество Украины и ЕС.

Напомним, в США назвали пять основных компонентов для экономического восстановления Украины.

Тэги: Денис Шмыгаль, восстановление Украины

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