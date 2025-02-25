Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы. Об этом сообщает The Telegraph во вторник, 25 февраля.

Утверждается, что истребители с ядерным оружием могут быть развернуты в Германии, поскольку США угрожают вывести свои силы из европейского континента.

Издание напоминает, что несколько дней назад Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии, призвал Великобританию и Францию ​​укрепить европейскую ядерную безопасность, поскольку он стремится снизить зависимость Европы от США при президентстве Дональда Трампа.

Неназванный французский чиновник заявил изданию, что развертывание истребителей в Германии могло бы стать посланием Владимиру Путину, в то время как дипломаты в Берлине предположили, что это будет оказывать давление и на главу правительства Британии, чтобы он сделал то же самое.

«Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не должно быть сложно, и это было бы сильным сигналом», — сказал источник.

Президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с Мерцом в воскресенье вечером перед поездкой в ​​Белый дом, где он должен был представить свой план европейской безопасности и обороны Украины Трампу.

Дипломат в Берлине сказал, что французское предложение усилит давление на британского премьера Кира Стармера, чтобы он сделал то же самое и доказал, что он серьезно настроен внести вклад в европейскую безопасность.

«Если французы решат разместить ядерные силы сдерживания в Германии, это действительно усилит давление на британцев, чтобы они следовали их примеру», — сказал дипломат.

Но источник предупредил, что такой запрос вряд ли будет официально сделан, если американцы не выведут свои ядерные силы сдерживания из Германии.

Соединенные Штаты уже давно обеспечивают безопасность Европы, имея арсенал из около 100 ядерных ракет, значительная часть которых размещены на американской военной базе в Германии.

Напомним, Франция поддерживает Украину и берет ответственность за мир в Европе.