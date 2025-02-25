Итальянцы узнали о наших снах кое-что новое

Эксперты из Школы перспективных исследований IMT в Лукке (Италия) узнали о наших снах нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что молодые люди и лица с активным воображением лучше всего запоминают сны, при этом их проще воспроизвести в памяти весной по сравнению с зимой.

В опыте участвовали две сотни людей в возрасте от 18 до 70 лет, которые в течении пятнадцати дней записывали свои сны.

Сообщается, что каждому подопытному выдавали диктофон, чтобы тот каждый день сразу после пробуждения говорил о том, что происходило с ним во время сна.

Добровольцам следовало рассказывать, помнят ли они свой сон или нет, а также подробно описывать содержание сна.

Кроме этого люди носили аксиограф, то есть прибор для мониторинга сна, определяющий продолжительность, эффективность и качество ночного отдыха.

Добавляется, что испытуемые дважды проходили психологические тесты на память и внимание.

Помимо этого проводилось анкетирование, оценивающее различные факторы: от уровня тревожности до интереса к сновидениям и склонности к «блужданию мыслей» (тенденции часто отвлекаться от текущей задачи на посторонние мысли или внутренние размышления).

В итоге было установлено, что у более молодых участников точность воспоминаний о снах была выше, в то время как у пожилых людей часто возникали «белые сны».

Сказано, что к другой группе лиц, хорошо помнящих сны, относились люди с «блуждающим» воображением.

Информируется, что люди говорили о более низкой частоте воспоминаний о снах зимой по сравнению с весной, что указывает на потенциальное влияние факторов окружающей среды или циркадных ритмов.

Резюмируется, что режим сна также, по-видимому, играл важную роль: у людей, которые дольше находились в фазе быстрого сна, вероятность проснуться с воспоминаниями о сновидении была выше.

Ранее британцы рассказали, как режим сна влияет на долголетие.