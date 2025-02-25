Bitcoin упал до минимума за три месяца

Самая популярная криптовалюта Bitcoin упала ниже 90 тыс. долларов впервые за три месяца. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk во вторник, 25 февраля.

По состоянию на 11:00 по Киеву монета потеряла в цене почти 7% и торговалась на уровне около 89 тыс. долларов. Это самая низкая отметка с 18 ноября 2024 года.

Как пишут западные СМИ, Bitcoin и рынок криптовалют в целом лихорадит из-за того, что президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады с 4 марта.

«Инвесторы опасаются, что торговые пошлины могут взорвать экономические отношения между странами, что заставит их отказываться от рисковых активов, таких как криптовалюты», — пишут аналитики рынка.

Еще одной причиной удешевления Bitcoin стала хакерская атака на биржу Bybit с потерей криптовалюты Ethereum на сумму около $1,5 млрд. Это один из самых крупных инцидентов в истории цифровых валют.

Вследствие чего криптовалютный рынок демонстрирует общее падение. Инвесторы избавляются от спекулятивных активов, что привело к снижению стоимости не только биткоина, но и альтоинов.

Ethereum потерял 8,7%, упав до $2493,15. XRP подешевел на 9,3% до $2261. Solana упала на 12,5%, Cardano — на 8,8%, а Polygon — на 8,1%. Среди мем-токенов Dogecoin снизился на 9,3%, а $TRUMP — на 14%.

Напомним, стало известно, когда в Украине легализуют криптовалюту.