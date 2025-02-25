Макрон сказал, что ждет РФ в случае нарушения мира

В случае нарушения соглашения о прекращении огня Россия вступит в конфликт со всеми странами, вовлеченными в мирный процесс. Об этом в понедельник, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Если будет соглашение, подписанное Украиной и Россией, и если Россия нарушит это соглашение, тогда она будет в конфликте со всеми странами, вовлеченными в мирный процесс», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что любое нарушение договоренностей станет вызовом не только Украине, но и всему европейскому континенту. По его словам, США и Европа готовы действовать сообща, чтобы гарантировать мир и безопасность.

«И это поворотный момент, поскольку в последние годы мы не наблюдали ничего подобного. И это вовсе не то, что было в 2014 году. Мы мощно стоим на наших способностях, и американцы, и европейцы готовы приобщиться к поддержке этого мира. Это то, чему мы можем доверять. Мы, конечно, должны обсудить юридические моменты», — сказал Макрон.

«Я говорю о безопасности и это безопасность не только Украины, это безопасность всего европейского континента. Я об этом говорю везде в течение нескольких последних недель. Если мы не гарантируем безопасность этой части Европы, то каким образом мы сможем гарантировать нашу собственную безопасность? Мы живем всего лишь в 2000-1500 км от Украины. Это очень близко. Именно поэтому это наша коллективная ответственность», — резюмировал Макрон.

Напомним, по словам Макрона, Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины.