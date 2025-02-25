Медики поведали о вреде безглютеновых продуктов

Международная группа медиков рассказала, есть ли польза от безглютеновых продуктов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они содержат меньше белка, чем их аналоги с глютеном, а также в них больше сахара и калорий.

В ходе опыта специалисты сравнили безглютеновые продукты с обычными.

Было установлено, что многие предполагаемые преимущества безглютеновой диеты, такие как контроль веса, оказываются преувеличенными.

Подчеркивается, что многие безглютеновые продукты страдают от нехватки клетчатки, белка и других необходимых питательных веществ.

Добавляется, что, увы, производители используют добавки, чтобы компенсировать дефицит, но включение клетчатки в процессе производства может мешать перевариванию белков.

Отмечается при этом, что безглютеновые продукты обычно содержат больше сахара по сравнению с их глютенсодержащими аналогами.

Сказано, что долгосрочное соблюдение безглютеновой диеты связано с увеличением индекса массы тела и дефицитом питательных веществ.

Информируется, что безглютеновые продукты в значительной степени лишены пшеницы, ржи, ячменя и иногда овса, то есть источников важного полисахарида, который способствует здоровью кишечника и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Впрочем, оказалось, что некоторые безглютеновые продукты, такие как безглютеновый хлеб с семенами, могут содержать значительно больше клетчатки (до 38,24 грамма на 100 граммом), что объясняется использованием псевдозлаков, таких как амарант и киноа.

Врачи рассказали, что безглютеновая диета стала популярной не только среди людей с медицинскими показаниями, такими как аллергия на пшеницу, но и среди людей, следящих за модными тенденциями.

Резюмируется, что для создания более сбалансированных с точки зрения питания безглютеновых продуктов необходимо инвестировать в исследования, а важным шагом является повышение осведомленности общественности о реальных преимуществах и недостатках безглютеновой диеты.

Ранее диетолог из США дала весьма необычный совет.