Трамп допустил, что Украина сможет вернуть часть оккупированных территорий

Украина может вернуть часть территорий, которая оккупирована Россией. Но это будет сложно. Об этом во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент США Дональд Трамп.

Журналисты спросили у Трампа, может ли Украина вернуть те территории, которые оккупировала Россия. И может ли она пойти на территориальные уступки.

По словам Трампа, территориальный вопрос — это часть переговоров, которые только начинаются.

«Это нелегко сделать (вернуть территории), не так ли?... Да, возможно, часть из них, да, я надеюсь на это. Но это нелегко сделать», — ответил американский лидер.

Напомним, Украина вернет территории, когда РФ ослабнет.