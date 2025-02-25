Диетолог объяснила, когда и как следует завтракать

Российский диетолог Галина Волкова поведала о том, когда и как нужно завтракать. Дала дельные советы.

По ее словам, принимать пищу следует в течение двадцати-сорока минут после пробуждения, а отсутствие полноценного завтрака может стать причиной повышенного аппетита в течение дня и внезапной тяги к сладкому.

Указывается, что, если через один или два часа после пробуждения организм не получает энергию от полноценного завтрака, он начинает расходоваться гликоген из печени, то есть запасной сахар.

Медик говорит: «Через один-два часа депо гликогена в печени опустошается, и мы чувствуем усиленный аппетит. И тогда уже здоровым завтраком мы, конечно же, не наедимся».

Отмечается, что люди, пропускающие завтрак, как правило, испытывают повышенный аппетит в течение дня.

Информируется: «Они, как правило, и будут хотеть больше сладкого, и больше вероятность того, что в течение дня не будет соблюден правильный рацион, если пропустить завтрак».

Сообщается, что плотный полноценный завтрак обеспечивает энергией и гарантирует отсутствие переедания в течение дня.

Специалист подчеркивает: «Хороший полноценный завтрак, содержащий белки, жиры и сложные углеводы, нам дает, во-первых, энергию и запускает метаболизм на целый день, во-вторых, он кратно снижает вероятность переедания в течение дня и срыва на простые углеводы».

Резюмируется, что в структуру правильного завтрака должны входить сложные углеводы (крупы), а также клетчатка (овощи), белок (яйца, котлеты, творог, рыба) и жир (сливочное масло), а его общий объем может составлять от трехсот до четырехсот граммов.

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