Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины, — Макрон

Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины. Он может включать отправку войск в Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Le Figaro.

Макрон заявил, что Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины.

По его словам, этот план может предусматривать отправку европейских солдат в Украину. Но они «не обязательно будут располагаться на линии фронта», а будут присутствовать «как гарантия».

Президент Франции отмечает, что европейцы «готовы пойти вплоть до того, чтобы отправить войска в Украину, чтобы убедиться, что соблюдается мир».

Напомним, Британия может отправить войска в Украину.