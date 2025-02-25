Папа Римский может умереть: в Ватикане прошел молебен

88-летний Папа Римский Франциск продолжает бороться за жизнь. Накануне на площади Святого Петра в Ватикане прошел молебен за его здоровье.

Известно, что службу на паперти базилики Святого Петра возглавил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, которой в молитву вверил Папу заступничеству Девы Марии.

Он сказал: «Наша заботливая мать да поддержит его в это время болезни и испытаний и поможет ему скорее выздороветь».

Ранее стало известно, что Папа Римский борется с осложнениями пневмонии.

В Ватикане говорили, что его состояние немного улучшилось, однако врачи сохраняют осторожный прогноз.

Добавляется, что у понтифика с субботы не происходило астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились.

Медики поведали, что понтифику провели две процедуры для повышения уровня гемоглобина. Он продолжает получить кислород через носовые трубки.

Подчеркивается, что Франциск остается в сознании и сохраняет ориентацию, но на фоне пневмонии у него развивалась легкая почечная недостаточность, которая находится под контролем.

Напомним, что с 14 февраля Папа Римский находится в римской клинике Gemelli.

Ранее мы писали, что Папе Римскому стало очень плохо.