Украина может стать членом ЕС раньше 2030 года, — фон дер Ляйен

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, если Украина будет продолжать двигаться такими же шагами, она может стать частью ЕС быстрее, чем до 2030 года. Об этом она заявила во время встречи с представителями СМИ по итогам пленарного заседания поддержи Украину в понедельник, 24 февраля.

Так, фон дер Ляйен ответила на заявления президента Литвы Гитанаса Науседы, что Украина должна стать полноправным членом Европейского союза до 2030 года.

Президент Еврокомиссии отметила, что подобная инициатива уже демонстрирует большое политическое воодушевление, и выразила благодарность за такое участие, однако наряду с этим отметила, что установление конкретной даты может создать прецедент для других кандидатов на вступление.

В то же время она акцентировала, что процесс интеграции Украины зависит от ее достижений.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине 3,5 миллиарда евро уже в марте.