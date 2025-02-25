Трамп анонсировал встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с главой Украины Владимиром Зеленским на этой неделе или на следующей. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник, 24 февраля.

«У меня состоится встреча с президентом Зеленским. На этой неделе или же на следующей ожидается его приезд для подписания соглашения о полезных ископаемых», — сказал Трамп.

Добавим, вице-премьер Ольга Стефанишина заверила, что украинская и американская стороны в настоящее время находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.

Напомним, Зеленский заявил о «хорошем» разговоре с Трампом.