Зеленский заявил о «хорошем» разговоре с Трампом

Президент Владимир Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом в рамках заседания стран G7. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в понедельник, 24 февраля.

«Что касается Дональда Трампа... Только что у нас был разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран „большой семерки“ под руководством Канады», — заявил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил Канаду за организацию этой встречи.

«Мы очень надеемся, что Соединенные Штаты продолжат поддержку вроде других партнеров. Конечно, нам нужно не потерять это единство между Европой и Соединенными Штатами», — подчеркнул Зеленский.

Он считает, что Трамп «поможет сделать мир через силу реальностью — мир, основанный на гарантиях безопасности со стороны Америки, Европы и всех, кто может защитить — военных, экономических и политических гарантий безопасности».

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает, что на этой неделе завершить войну в Украине невозможно.