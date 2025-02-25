ЕС сделал важное заявление по поводу природных ресурсов Украины

Глава Европейского совета Антониу Кошта сделал важное заявление. Он пообещал, что от Украины не будут требовать природные ресурсы как компенсацию за помощь во время войны.

Чиновник сказал: «В течение последних трех лет ЕС был большим донором для поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов в Украине».

При этом, говоря по поводу гипотетического соглашения нашей страны с США о редкоземельных металлах, было отмечено, что «Украина является суверенной страной и имеет суверенное право управлять своей территорией и вести переговоры на международном уровне».

Ранее ЕС отказался отправлять в Украину миротворцев.