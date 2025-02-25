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Новости > С воздухом в Киеве снова непорядок

С воздухом в Киеве снова непорядок

Александр Панько
25.02.25 09:33
109
С воздухом в Киеве снова непорядок

Утром вторника, 25 февраля, в Киеве снова фиксируется ухудшение качества воздуха. Об этом информируют в КГГА.

Уточняется, что наихудшая ситуация наблюдается на левом берегу города.

Добавляется, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ.

Отмечается, что маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию пыли.

Власти украинской столицы советуют следующее: закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды, а также включить очиститель воздуха, если он имеется.

Воздух в Киеве

Ранее киевский воздух очистился от пыли.

Тэги: Киев, общество, воздух, экология, новости Украины

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