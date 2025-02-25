Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 869 530 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 25 февраля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 869 530 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 182 танка, 21 168 боевых бронированных машин, 23 652 артиллерийские системы, 1 299 РСЗО, 1 083 средства ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 26 767 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 064 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 38 582 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 759 единиц специальной техники.

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