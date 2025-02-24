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Новости > Лавров рассказал, когда Россия прекратит огонь

Лавров рассказал, когда Россия прекратит огонь

Александр Панько
24.02.25 16:36
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Лавров рассказал, когда Россия прекратит огонь

Россия прекратит боевые действия в Украине только тогда, когда переговоры по прекращению войны «дадут жесткий, устойчивый результат», который устроит Москву. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Анкаре, сообщают российские СМИ в понедельник, 24 февраля.

«Мы (Россия) готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только тогда, когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Россию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться», — заявил Лавров.

По его мнению, те территории Украины, которые уже записаны в российскую конституцию, якобы приобрели другой «международно-правовой статус».

«И уважение всех этих реалий, конечно, обязательно. Как и обязательно категорическое невступление Украины в НАТО, — об этом должна быть четкая железобетонная договоренность», — добавил российский министр.

Напомним, ЕС отказался отправлять в Украину миротворцев.

Тэги: Россия, Сергей Лавров, война в Украине

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