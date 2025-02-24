Канадцы сообщили о небывалой пользе имбиря

Эксперты из университета Торонто поведали о пользе имбиря. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в нем присутствует соединение под названием фуранодиенон (FDN), которое способно регулировать ядерный рецептор, участвующий в развитии воспалительных заболеваний кишечника.

Поясняется, что воспалительные заболевания кишечника это группа хронических патологий, обычно сопровождающихся болью в животе, диареей, потерей веса и упадком сил.

Указывается, что при нем могут возникать воспаление суставов, кожные высыпания и поражения глаз.

Ученые сосредоточились на корне имбиря, известном своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Выяснилось, что вещество фуранодиенон в составе этого продукта может связываться с рецептором прегнана X (PXR), активируя его способность подавлять выработку воспалительных цитокинов в организме мышей.

Информируется, дополнительным преимуществом FDN является то, что он может увеличивать выработку белков плотных соединений, которые восстанавливают повреждения слизистой оболочки кишечника, вызванные воспалением.

Резюмируется, что фуранодиенон, получаемый из имбиря, может стать лучшим вариантом для лечения, так как он не подавляет иммунную систему и не влияет на функции печени.

Ранее была выявлена неожиданная польза грибов.