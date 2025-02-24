Шотландцы дали дельный совет родителям

Эксперты из университета Сент-Эндрюс в Шотландии дали дельный совет родителям. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что дети выполняют когнитивные задачи быстрее, когда занимаются учебой самостоятельно, а не в присутствии других людей.

Подчеркивается, что присутствие взрослого может замедлить выполнение задач детьми, особенно если задания требуют повышенного внимания.

Во время опыта малыши в возрасте четырех-пяти и восьми-девяти лет выполняли знакомые когнитивные задачи в присутствии незнакомого взрослого и без него.

Оказалось, что дети медленнее реагировали на задания, когда взрослый находился рядом, особенно если задача была сложной.

Информируется, что данный эффект был особенно выражен у младших детей, для которых задачи были более трудными.

Резюмируется, что даже простое присутствие взрослого в комнате влияло на то, как дети сосредотачиваются на задании и направляют свое внимание.

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