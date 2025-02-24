Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Шотландцы дали дельный совет родителям

Шотландцы дали дельный совет родителям

Агата Кловская
24.02.25 15:05
209
Шотландцы дали дельный совет родителям

Эксперты из университета Сент-Эндрюс в Шотландии дали дельный совет родителям. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что дети выполняют когнитивные задачи быстрее, когда занимаются учебой самостоятельно, а не в присутствии других людей.

Подчеркивается, что присутствие взрослого может замедлить выполнение задач детьми, особенно если задания требуют повышенного внимания.

Во время опыта малыши в возрасте четырех-пяти и восьми-девяти лет выполняли знакомые когнитивные задачи в присутствии незнакомого взрослого и без него.

Оказалось, что дети медленнее реагировали на задания, когда взрослый находился рядом, особенно если задача была сложной.

Информируется, что данный эффект был особенно выражен у младших детей, для которых задачи были более трудными.

Резюмируется, что даже простое присутствие взрослого в комнате влияло на то, как дети сосредотачиваются на задании и направляют свое внимание.

Ранее ученые опровергли миф о младенцах.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, дети

Комментарии

Статьи

22.02.25 15:29

В средневековой Европе процветал... «лечебный» каннибализм

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.02.25 16:48

Китайцы выяснили о женщинах кое-что пикантное

24.02.25 16:36

Лавров рассказал, когда Россия прекратит огонь

24.02.25 16:07

Итальянцы разузнали о собаках нечто любопытное

24.02.25 15:41

Си Цзиньпин провел очередной телефонный разговор с Путиным

24.02.25 14:43

Евросовет проведет внеочередной саммит по Украине

24.02.25 14:14

Канадцы сообщили о небывалой пользе имбиря

24.02.25 13:25

Более 170 домов в Киеве остались без отопления

24.02.25 13:00

Лидер АдГ сделала резонансное заявление по поводу войны в Украине

24.02.25 12:30

Швеция поможет Украине системами ПВО

24.02.25 16:36

Лавров рассказал, когда Россия прекратит огонь

24.02.25 10:45

Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине 3,5 миллиарда евро уже в марте

24.02.25 10:06

Зеленский обратился к украинцам по случаю третьей годовщины полномасштабной войны

24.02.25 09:43

Украина занимается разработкой аналогов Patriot

24.02.25 09:18

Лидеры ЕС и стран-партнеров прибыли в Киев на третью годовщину большой войны

22.02.25 21:15

Рубио назвал условие для встреч Трампа и Путина

21.02.25 13:37

Зеленский — о встрече с Келлогом: мы предложили самый быстрый путь к соглашению с США

21.02.25 11:51

США «улучшили» соглашение о ресурсах Украины, — СМИ

21.02.25 10:10

В России готовятся объявить о «победе» в войне к третьей годовщине вторжения, — ГУР

21.02.25 09:35

РФ хочет сменить власть в Украине, чтобы возобновить войну с тройной силой, — Bloomberg

19.02.25 05:11

Британцы доказали вред мужской мастурбации

18.02.25 06:54

Китайцы назвали идеальную позу для сна

19.02.25 09:42

В Госдепе озвучили итоги переговоров с РФ

19.02.25 06:07

Диетолог из США дала весьма необычный совет

18.02.25 08:56

Американцы рассказали о пользе улыбки

18.02.25 10:53

ЕС готовит военный контингент для Украины, — СМИ

20.02.25 06:11

Американцы доказали библейскую версию сотворения мира

21.02.25 13:37

Зеленский — о встрече с Келлогом: мы предложили самый быстрый путь к соглашению с США

19.02.25 07:15

Ученые выявили неочевидный вред стресса

18.02.25 09:57

Зеленский сказал, когда будет готов оставить свой пост

Фото и Видео
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди