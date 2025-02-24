Потребление электричества в Украине снизилось – ситуация на сегодня

В понедельник, 24 февраля, в Украине снизилось потребление электричества. Об актуальной ситуации поведали в «Укрэнерго».

Сообщается следующее: «Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению».

Добавляется: «По состоянию на 6-00 утра его уровень был на 2,3% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня, в пятницу».

Указывается, что накануне, в воскресенье, 23 февраля, суточный максимум потребления электричества был зафиксирован вечером – он был на том же уровне, что и максимум в предыдущее воскресенье, 16 февраля.

Информируется, что сейчас энергосистема нашей страны продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак.

Говорится, что на энергообъектах продолжаются восстановительные работы.

Резюмируется: «Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15-00 до 20-00».

Ранее украинцам рассказали, будет ли дорожать электричество.