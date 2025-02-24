Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО

Пока Украина не является членом НАТО, в качестве гарантий безопасности необходимо внешнее обеспечение финансирования 800-тысячной армии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля.

«Если мы говорим об экономических гарантиях безопасности — это членство в Европейском Союзе для нас, раз. Второе — это финансирование украинской армии не менее 800 тысяч, так я считаю. Если нас нет в НАТО, если у нас с вами нет пока таких гарантий безопасности, а мы понимаем, что пока Соединенные Штаты и несколько европейских стран против. Поэтому понимаем с вами, что реально НАТО пока нет, но будет на столе, в разговорах, уверен в этом», — сказал глава государства.

Напомним, Зеленский высказался по поводу членства Украины в НАТО.