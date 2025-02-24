Лидер АдГ сделала резонансное заявление по поводу войны в Украине

Лидер партии «Альтернативы для Германии», которая заняла второе место на внеочередных выборах в Бундестаг, Алиса Вайдель сделала заявление по поводу войны в Украине. Говорит, что хочет, чтобы наступил мир.

Она отметила: «Никто больше не воспринимает Германию всерьез на международной арене. И это происходит потому, что в последние годы у нас были слабые правительства. Нас больше не принимают всерьез, и мы больше не участвуем в международных переговорах. Мы выступаем за изменение этой ситуации».

Добавляется, что ее партия желает, чтобы Германия стала международным партнером и участвовала в международных переговорах.

Политик также сказала: «Мы хотим и будем сидеть за столом переговоров так или иначе. И, прежде всего, мы хотим одного: мира в Украине – как для украинцев, так и для русских. И мы хотим очень хороших отношений с администрацией Дональда Трампа».

Ранее были объявлены результаты досрочных выборов в Германии.