Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский не собирается признавать соглашение, согласно которому Украина будет должна США 500 миллиардов долларов. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля.

По его словам, условия США по соглашению о недрах имели характер долга, который Украина должна была выплатить Штатам.

«Я знаю, что у нас было 100 (миллиардов долларов от США) и я не собираюсь признавать 500, кто бы что ни говорил, как бы мы ни общались. Со всем уважением к партнерам, я стойко стою», — заявил Зеленский.

Президент также добавил, что не хочет признавать 100 миллиардов долга перед США, поскольку не считает финансовую помощь от США долгом, поскольку финансирование было грантами, о которых он договаривался с Конгрессом и бывшим президентом Джо Байденом.

Напомним, Зеленский сказал, ради чего готов покинуть свой пост.