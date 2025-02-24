Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Макрон и Стармер хотят отговорить Трампа от двусторонних переговоров с Москвой, — The Times

Макрон и Стармер хотят отговорить Трампа от двусторонних переговоров с Москвой, — The Times

Агата Кловская
24.02.25 11:07
151
Макрон и Стармер хотят отговорить Трампа от двусторонних переговоров с Москвой, — The Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать свои действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Как пишет The Times, ссылаясь на свои источники, во время их встречи с Трампом на этой неделе европейские лидеры попытаются убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем.

Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Макрон уже провел отдельные переговоры с президентом в понедельник.

Издание напоминает, что Британия в третью годовщину вторжения России в Украину объявит новый пакет санкций, в которм запретит на поездки в Великобританию для всех высокопоставленных российских политиков, чиновников и бизнесменов. Министерство внутренних дел страны объявило, что въезд в страну будет запрещен всем местным и федеральным министрам, а также директорам и топ-менеджерам крупных российских компаний.

В то же время чиновники сомневаются в том, что Стармер объявит конкретный график увеличения расходов на оборону до 2,5 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) до встречи с Трампом.

Так, один из высокопоставленных источников в Уайтхолле сказал, что нет никаких признаков того, что Стармер готовится сделать Трампу «большое предложение» в ближайшее время.

В воскресенье Бриджет Филлипсон, министр образования, заявила, что Великобритания значительно увеличит свои обязательства по сравнению с нынешними 2,3 процента от ВВП. При этом, отвечая на вопрос, пообещает ли премьер-министр Трампу, что Великобритания будет тратить «гораздо больше», Филлипсон сказала, что «2,5 процента — это амбициозно».

Она также не стала критиковать Трампа за начало переговоров с Путиным по Украине, сказав, что президент правильно поступил, обратившись к России с предложением о переговорах, но «без участия Киева не может быть никакого урегулирования».

«Не может быть никакого урегулирования, если не будет переговоров с участием как России, так и Украины», — заявила она.

Напомним, Макрон попытается убедить Трампа «не быть слабым» перед Путиным.

Тэги: Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Кир Стармер

Комментарии

Статьи

22.02.25 15:29

В средневековой Европе процветал... «лечебный» каннибализм

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.02.25 13:25

Более 170 домов в Киеве остались без отопления

24.02.25 13:00

Лидер АдГ сделала резонансное заявление по поводу войны в Украине

24.02.25 12:30

Швеция поможет Украине системами ПВО

24.02.25 12:26

Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО

24.02.25 11:59

Потребление электричества в Украине снизилось – ситуация на сегодня

24.02.25 11:51

Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов, — Зеленский

24.02.25 11:26

Президент Чехии призвал не расслабляться по поводу войны в Украине

24.02.25 11:21

СМИ сообщили о конфликте между Зеленским и министром финансов США

24.02.25 10:45

Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине 3,5 миллиарда евро уже в марте

24.02.25 10:45

Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине 3,5 миллиарда евро уже в марте

24.02.25 10:06

Зеленский обратился к украинцам по случаю третьей годовщины полномасштабной войны

24.02.25 09:43

Украина занимается разработкой аналогов Patriot

24.02.25 09:18

Лидеры ЕС и стран-партнеров прибыли в Киев на третью годовщину большой войны

22.02.25 21:15

Рубио назвал условие для встреч Трампа и Путина

21.02.25 13:37

Зеленский — о встрече с Келлогом: мы предложили самый быстрый путь к соглашению с США

21.02.25 11:51

США «улучшили» соглашение о ресурсах Украины, — СМИ

21.02.25 10:10

В России готовятся объявить о «победе» в войне к третьей годовщине вторжения, — ГУР

21.02.25 09:35

РФ хочет сменить власть в Украине, чтобы возобновить войну с тройной силой, — Bloomberg

21.02.25 09:21

За сутки ВСУ уничтожили еще 1280 оккупантов. Сводка Генштаба за 21 февраля

19.02.25 05:11

Британцы доказали вред мужской мастурбации

18.02.25 06:54

Китайцы назвали идеальную позу для сна

19.02.25 09:42

В Госдепе озвучили итоги переговоров с РФ

19.02.25 06:07

Диетолог из США дала весьма необычный совет

18.02.25 10:53

ЕС готовит военный контингент для Украины, — СМИ

18.02.25 08:56

Американцы рассказали о пользе улыбки

20.02.25 06:11

Американцы доказали библейскую версию сотворения мира

21.02.25 13:37

Зеленский — о встрече с Келлогом: мы предложили самый быстрый путь к соглашению с США

19.02.25 07:15

Ученые выявили неочевидный вред стресса

20.02.25 18:40

Марина Барсук и ее муж, похоже, работают на российских оккупантов, - СМИ

Фото и Видео
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди