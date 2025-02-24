Макрон и Стармер хотят отговорить Трампа от двусторонних переговоров с Москвой, — The Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать свои действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Как пишет The Times, ссылаясь на свои источники, во время их встречи с Трампом на этой неделе европейские лидеры попытаются убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем.

Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Макрон уже провел отдельные переговоры с президентом в понедельник.

Издание напоминает, что Британия в третью годовщину вторжения России в Украину объявит новый пакет санкций, в которм запретит на поездки в Великобританию для всех высокопоставленных российских политиков, чиновников и бизнесменов. Министерство внутренних дел страны объявило, что въезд в страну будет запрещен всем местным и федеральным министрам, а также директорам и топ-менеджерам крупных российских компаний.

В то же время чиновники сомневаются в том, что Стармер объявит конкретный график увеличения расходов на оборону до 2,5 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) до встречи с Трампом.

Так, один из высокопоставленных источников в Уайтхолле сказал, что нет никаких признаков того, что Стармер готовится сделать Трампу «большое предложение» в ближайшее время.

В воскресенье Бриджет Филлипсон, министр образования, заявила, что Великобритания значительно увеличит свои обязательства по сравнению с нынешними 2,3 процента от ВВП. При этом, отвечая на вопрос, пообещает ли премьер-министр Трампу, что Великобритания будет тратить «гораздо больше», Филлипсон сказала, что «2,5 процента — это амбициозно».

Она также не стала критиковать Трампа за начало переговоров с Путиным по Украине, сказав, что президент правильно поступил, обратившись к России с предложением о переговорах, но «без участия Киева не может быть никакого урегулирования».

«Не может быть никакого урегулирования, если не будет переговоров с участием как России, так и Украины», — заявила она.

Напомним, Макрон попытается убедить Трампа «не быть слабым» перед Путиным.