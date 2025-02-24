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Новости > Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине 3,5 миллиарда евро уже в марте

Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине 3,5 миллиарда евро уже в марте

Агата Кловская
24.02.25 10:45
168
Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине 3,5 миллиарда евро уже в марте

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский Союз выделит Украине 3,5 миллиарда евро в марте и усилит поддержку в обеспечении энергетической безопасности. Кроме того, ЕС продолжит поставлять Украине оружие и боеприпасы. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Международном саммите в Киеве.

Сегодня, 24 февраля 2025 года, в Киеве состоялся Международный саммит в поддержку Украины, во время которого президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала важное заявление, призвав мир к укреплению поддержки Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.

Фон дер Ляйен начала свою речь с обращения к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и отметила, что 24 февраля 2022 года — день, который навсегда останется в памяти как позор, когда мир стал свидетелем нападения на мирную Украину.

Президент Европейской комиссии подчеркнула, что война в Украине является не только внутренним делом страны, но и судьбоносным вопросом для всей Европы и мира. Она напомнила, что главной целью России остается капитуляция Украины, что может иметь опасные последствия для международной безопасности.

Европейский Союз продолжает активно поддерживать Украину, выделив на помощь уже 134 миллиарда евро. Кроме того, благодаря Украинскому фонду и кредиту G7, был закрыт бюджетный дефицит Украины на 2025 год.

Также президент Европейской комиссии объявила о новом пакете финансовой помощи для Украины в размере 3,5 миллиарда евро, который поступит в марте.

«Параллельно мы должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов. И это будет в центре нашей работы в ближайшие недели», — добавила она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что поддержка Украины — это не только защита ее суверенитета, но и сдерживание агрессии в глобальном масштабе.

Кроме того, президент Европейской комиссии анонсировала пакет по энергетической безопасности Украины, который охватывает интеграцию рынка электроэнергии Украины и Молдовы с европейским рынком и развитие возобновляемых источников энергии.

«Все эти усилия приведут к большей энергетической безопасности как для Украины, так и для Европейского Союза», — сказала фон дер Ляйен.

На саммите также было объявлено о принятии 16-го пакета санкций против России, с увеличением карательных мер в случае, если Россия не проявит готовность к достижению мирного соглашения.

Напомним, Лидеры ЕС и стран-партнеров прибыли в Киев на третью годовщину большой войны.

Тэги: Евросоюз, Украина, Урсула фон дер Ляйен

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