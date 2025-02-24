Президент Чехии призвал не расслабляться по поводу войны в Украине

Президент Чехии Петр Павел сделал заявление по поводу войны в Украине. Он опубликовал пост в социальной сети Х.

В нем сказано: «После трех лет российской агрессии против Украины мы все больше ощущаем усталость в обществе от войны. Это понятно».

Добавляется: «Однако именно сейчас, когда, возможно, приближается финишная прямая в виде мирных переговоров, мы не должны расслабляться и «убирать ногу с педали газа» в нашей поддержке страны, подвергшейся нападению. Именно в эти дни мы должны еще громче призывать к необходимости справедливого мира для Украины».

Ранее Уиткофф сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине.