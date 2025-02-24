СМИ сообщили о конфликте между Зеленским и министром финансов США

Издание Financial Times опубликовало скандальную информацию. Говорится о якобы произошедшем конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром финансов США Скоттом Бессентом.

Уверяется следующее: «За дверями Офиса в Киеве вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда крики нельзя было ни с чем спутать».

При этом источник утверждает, который якобы стал свидетелем этой встречи, говорит, что глава украинского государства «был очень зол».

Ранее Уиткофф сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине.