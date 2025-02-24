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Новости > Китайцы выяснили о женщинах кое-что пикантное

Китайцы выяснили о женщинах кое-что пикантное

Агата Кловская
24.02.25 16:48
235
Китайцы выяснили о женщинах кое-что пикантное

Эксперты из Первой дочерней больницы Аньхойского Медицинского университета в Китае узнали о женщинах кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была выявлена связь между низкой сексуальной активностью (менее одиннадцати половых контактов за год) и депрессией.

В опыте участвовали более шести тысяч женщин из США в возрасте от 20 до 59 лет.

Специалисты оценили медицинские данные подопытных и попросили их сообщить о частоте сексуальной активности.

Сказано, что 1 869 из них  (30,84%) признались, что занимаются сексом от нуля до одинадцати раз в год.

Ученые оценили такую частота половых контактов как низкую.

Было установлено, что у таких женщин риск развития депрессии был выше, чем у тех, кто занимался сексом чаще.

Также информируется, что подобная связь сохранялась даже после учета уровня образования, ИМТ, состояния здоровья, наличия вредных привычек и проблем со сном, однако варьировалась в зависимости от семейного положения.

Указывается, что связь между низкой сексуальной активностью и депрессией может быть двунаправленной.

Резюмируется, что редкий секс может выступать фактором ухудшения психического здоровья, так же, как и депрессия способна привести к утрате интереса к половой жизни.

Ранее британцы доказали вред мужской мастурбации.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, женщины

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