Итальянцы разузнали о собаках нечто любопытное

Эксперты из Пармского университета в Италии узнали, почему моргают собаки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные используют учащенное моргание для передачи невербальных сигналов своим сородичам.

Во время опыта ученые оценили реакции 54 собак на видеоролики, на которых их сородичи выполняли различные действия, такие как моргание или облизывание носа.

В итоге было установлено, что в ответ на видео с морганием испытуемые собаки также чаще моргали.

Говорится: «Это дало повод предположить, что собаки могут имитировать поведение, которое наблюдают у других животных. Моргание у них может играть важную роль в их общении, особенно в выражении неагрессивных намерений».

Добавляется: «Моргание у собак воспринимается как успокаивающее поведение, которое демонстрирует отсутствие агрессии. Синхронизация этого действия между собаками может быть признаком взаимопонимания и социальных связей».

В то же время, исследователи не зафиксировали увеличения количества облизываний носа у собак, когда животные смотрели видео с подобными действиями.

По их словам, это свидетельствует о том, что подобное поведение не выполняет такую же роль, как моргание.

Резюмируется, что у собак, которые смотрели видео с облизыванием носа, часто проявлялись признаки стресса, такие как увеличение видимости склер, то есть белков глаз.

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