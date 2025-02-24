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Новости > Ученые научились «читать» мысли животных

Ученые научились «читать» мысли животных

Агата Кловская
24.02.25 06:28
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Ученые научились «читать» мысли животных

Международная группа экспертов придумала, как «читать» мысли животных. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был изобретен способ изучения сознания животных, который может пролить свет на сходства и различия между живыми существами.

Говорится, что был создан специальный метод маркеров: чтобы выявлять поведенческие и анатомические особенности, связанные с осознанной деятельностью у человека, и искать их аналоги у животных.

Ученые отмечают: «Ели у человека определенное поведение связано с сознательной обработкой информации, то его наличие у животных может служить доказательством их способности к осознанию. Подобный подход открывает новые возможности для изучения природы сознания и, в перспективе, может улучшить понимание человеческого разума».

Информируется при этом, что, невзирая на значительный прогресс в этой области, исследователи все же заявляют, что доказать наличие сознания у животных исключительно на основе отдельных маркеров пока невозможно.

Добавляется, что даже сложные языковые модели могут имитировать осознанную речь, но это не делает их обладателями сознания.

Резюмируется, что следует прибегнуть к дальнейшим опытам, направленным на изучение различных аспектов сознательной деятельности, а также к разработке новых, менее инвазивных методов анализа.

Ранее биолог рассказал о самом одиноком животном на планете.

Тэги: животные, ученые, мир, наука

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