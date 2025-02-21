Рубио назвал условие для встреч Трампа и Путина

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что обсуждал на переговорах в Саудовской Аравии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью журналистке Кэтрин Герридж.

По его словам, эта встреча «во многом будет зависеть от прогресса в прекращении войны в Украине».

Он добавил, что во время переговоров в Саудовской Аравии он сказал Лаврову и российским официальным лицам, что «встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем будет встреча».

«Обычно такие встречи не проводятся до тех пор, пока вы не узнаете какого-либо результата или прогресса. Поэтому я думаю, что время встречи во многом зависит от того, удастся ли нам достичь прогресса в прекращении войны в Украине, и если удастся, и эта встреча станет заключением соглашения, я думаю, все должны праздновать, что президент Трамп — миротворец», — утверждает Рубио.

Напомним, Путин прокомментировал переговоры с США.