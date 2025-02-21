В Раде сделали новое заявление об оружии из США

В Украину продолжаются поставки оружия по контрактам с американскими компаниями. Об этом сказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, сообщает УНН.

Так, на вопрос, действительно ли США остановили продажу оружия Украине, Вениславский ответил: «У меня нет такой информации. По моей информации, поставки идут».

Нардеп уточнил, что речь идет о поставках оружия по контрактам с американскими компаниями.

Напомним, спикер Джонсон оценил вероятность новой помощи США Украине.