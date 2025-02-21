Макрон попытается убедить Трампа «не быть слабым» перед Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон уже на следующей неделе проведет встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Французский лидер раскрыл планы на переговоры. Заявление Макрона приводит BFMTV.

Президент Франции подтвердил, что через несколько дней он посетит Вашингтон. По словам Макрона, он знает Трампа и между ними есть взаимное уважение.

Французский лидер добавил, что хочет убедить президента США в том, что его интересы совпадают с европейскими, «что бы он не думал».

«Я скажу ему: „В глубине души ты не можешь быть слабым перед лицом Путина, это не ты, это не твоя фишка“», — уточнил Макрон.

Напомним, Макрон и Стармер посетят США на следующей неделе.