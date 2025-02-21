Зеленский — о встрече с Келлогом: мы предложили самый быстрый путь к соглашению с США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом 20 февраля. В частности, Украина предложила самый быстрый путь к соглашению с США. Об этом сообщает Telegram президента Владимира Зеленского.

«Встреча с генералом Кэллогом. Хороший разговор, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа», — написал он.

По словам Зеленского, это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась.

«Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности. Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной», — отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом США Дональдом Трампом по инвестициям и безопасности.

«Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7. Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами», — констатировал Зеленский.

Напомним, Келлог должен убедить Зеленского закончить войну.